ضبط عامل خردة لاتهامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات " بخطف حقيبة يدها حال سيرها بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المشار إليها ، وحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، كما تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.