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ضبط عامل خردة لاتهامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:47 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات " بخطف حقيبة يدها حال سيرها بدائرة القسم . 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المشار إليها ، وحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، كما تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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