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ضبط عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بالتجمع الخامس

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:49 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مسئول أحد المطاعم - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم المشار إليه وسرقة مبلغ مالـى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالمطعم ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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