ضبط عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بالتجمع الخامس
12:49 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مسئول أحد المطاعم - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم المشار إليه وسرقة مبلغ مالـى من داخلها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالمطعم ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية