ضبط عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المطاعم بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مسئول أحد المطاعم - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم المشار إليه وسرقة مبلغ مالـى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالمطعم ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية