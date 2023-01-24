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الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ 3 سيدات عقب احتجازهن داخل المصعد

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:50 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز أشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين تعطل المصعد وبداخله (ثلاث سيدات ، مقيمات بذات العقار) بسبب إنقطاع التيار الكهربائى عنه ، وتم مساعدتهن وإخراجهن "دون إصابات"، وتقدمت السيدات بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتهن.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

 

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