الحماية المدنية تخمد حريقا بسيارة محملة بـ700 أسطوانة بوتاجاز في المنيا

أنقذت قوات الحماية المدنية الطريق الصحراوي الشرقي القديم من كارثة، بعد تمكنها من إخماد حريق هائل اندلع في سيارة نقل محملة بـ700 أسطوانة بوتاجاز، كانت في طريقها لمركز مغاغة، حيث اشتعلت النيران فجأة في إطارها الخلفي، بالقرب من كمين الصفا بمركز المنيا.

اندلاع حريق بسيارة محملة بالبوتاجاز

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران بالإطار الخلفي للسيارة رقم «1395 ن ص ا، نقل»، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين الصفا بمركز المنيا.

تغيير الإطار واستئناف رحلة السيارة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق قبل أن يلتهم السيارة المحملة بـ700 أسطوانة بوتاجاز، دون إعاقة حركة المرور على الطريق، أو وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم تغيير الإطار الذي تفخم تماما، وتركيب الأطار الاحتياطي، واستأنفت السيارة رحلتها إلى مركز مغاغة، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصولها.