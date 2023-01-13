الحماية المدنية تنقذ 5 أفراد من حريق شقة في العجوزة

أنقذ رجال الحماية المدنية 5 أفراد داخل شقة بالعجوزة شب فيها حريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة يفيد بنشوب حريق في شقة بشارع الدكتور حجازي، بدائرة القسم والتهمت النيران الشقة بأكملها وتم إنقاذ 5 من أفراد الأسرة عبر السلم الهيدروليكي.

وتم الإطفاء والتبريد بواسطة الحماية المدنية دون إصابات أو وفيات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.