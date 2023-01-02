تفاصيل حريق مول التجمع الخامس.. الحماية المدنية تسيطر دون خسائر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق مول التجمع الخامس، والذي نشب داخل إحدى المولات بشارع التسعين بالتجمع الخامس، لبيان سبب اندلاع حريق مول التجمع الخامس، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل حريق مول التجمع الخامس

أما عن تفاصيل حريق مول التجمع الخامس، ورد لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مول تجاري بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارات، وبالانتقال وفحص حريق مول التجمع الخامس تبين أن النيران شبت بالطابق الأول المول المكون من 4 أدوار وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، كما تبين عدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية بسبب اندلاع الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.