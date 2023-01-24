محافظ المنوفية: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة حضور 99.2%

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل العقبات حرصا على مصلحة الطلاب.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنوفية

وتلقى المحافظ تقريرا من مديرية التربية والتعليم عن سير الامتحانات اليوم، إذ أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الإجتماعية في كافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ399 لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و814 طالبا، وغياب 696 طالبا بنسبة حضور 99,2%.

وأوضح التقرير أنّ عملية سير الامتحانات تمت وسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

امتحانات الصف الاول الثانوي في المنوفية

في الوقت نفسه، أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات في مادة الرياضيات «فترة أولى» اليوم، بإجمالى حضور 39 ألف و277 طالب وطالبة، وغياب 188 طالبا بنسبة حضور 99,99%، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة، ووجود متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظا على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظا علي مستقبل الطلاب.