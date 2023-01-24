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«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب الصحفي علام عبدالغفار: كان مخلصا ومحبا لوطنه

كتب:

حسام حربى
01:12 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
الصحفي الراحل علام عبد الغفار

الصحفي الراحل علام عبد الغفار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بجريدة اليوم السابع، الذي وافته المنية اليوم.

خالص العزاء

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مثالا للعمل والاجتهاد

وأكد المجلس أنّ الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثال للصحفي المخلص المحب لوطنه.

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