رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: قناة السويس رمز للنضال الوطني

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ قناة السويس رمز للنضال الوطني، وللرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وللكرامة الوطنية، التي حفرت بدماء المصريين وبتضحياتهم وليس من المعقول أنه بعد كل هذا التاريخ النضالي الطويل سيتم التفريط في جزء من سيادتها.

كرم جبر: مصر تتعرض لموجة من الشائعات

وأضاف ربيع خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس لاستعراض إنجازات بالعام الجاري 2022: «مصر تتعرض لموجات ضارية من الشائعات يوما بعد يوم، وإذا لم يجدوا شيئا يبثوا شائعة حوله فيتم ابتكار شائعة، وما يحدث ليس كتائب إخوانية فقط، ولكن كتائب كثيرة لها مصلحة في ألا تشهد القناة أي تطوير أو تحديث ويجب أن ننتبه إلى هذه الشائعات».

قناة السويس أهم مرفق ملاحي

وتابع كرم جبر: «لا بد من الدخول في مشروعات اقتصادية تحت السيادة المصرية، تقوم بها الأيدي المصرية، وبأموال مصرية خالصة للتطوير والتحديث حتى تظل قناة السويس أهم مرفق للملاحة في العالم أجمع، وليس الشرق فقط».