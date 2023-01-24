الداخلية: ضبط 1388 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1388) قضية تموينية متنوعة.

أبرز القضايا

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط قضية حجب أرز أبيض، و(21) قضية بيع بأزيد أرز أبيض، (76) قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف، ضبط (2) قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام مجهولة المصدر، ضبط (7) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكذا ضبط (2) قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وكذا ضبط (543) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (483) قضية في مجال مخالفات المخابز.

ضبط (مالك مخبز بلدي - بمحافظة القليوبية) لتصرفه في كمية قدرها (12 طن دقيق بلدي مدعم) قام المذكور بالاتجار بها ببيعها في السوق السوداء.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (13,890 طن سلع غذائية متنوعة) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن ملحق به منخل دقيق بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة)، بداخله سيارة محمل عليها (4 أطنان دقيق بلدي مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية تم تجميعه لإعاده نخله وطرحها للبيع كونها دقيق حر للاتجار بها ببيعها في السوق السوداء.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية)، وبحوزته كمية قدرها (2,1 طن مسلى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات.

ضبط (76) قضية في 3 محافظات

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (76) قضية بنطاق محافظات (الدقهلية – البحيرة - دمياط) بمضبوطات بلغت (183,719 طن أرز شعير مستندي).

ضبط (مالك مصنع ومخزن غير مرخصين) بمحافظة القليوبية، لقيامه بتجميع وإعادة تعبئة السلع الاستراتيجية المدعمة داخل عبوات تحمل علامات تجارية غير مسجلة لتداولها كسلعة حرة بقصد الاستيلاء على المال العام وحجب سلع استراتيجية حرة، وبحوزته كمية قدرها (27,165 طن زيت تمويني مدعم–10,340طن سكر تمويني مدعم - 23,384 طن مكرونة تموينية بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن الشرقية – السويس بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للاتجار بها بالسوق السوداء ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا بمضبوطات بلغت (213200 لتر مواد بترولية عينى ومستندى).

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (4,42 طن أسماك مجمدة مستوردة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 3 أطنان أسماك مجمدة فاسدة

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3,31 طن أسماك مجمدة مستوردة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط (مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الشرقية) وبحوزتها كمية قدرها (5 أطنان أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2417 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).