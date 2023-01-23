«الداخلية»: ضبط 1425 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1425 قضية تموينية متنوعة.

48 طن أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات قضيتي حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 48,510 طن أرز أبيض و19 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر بمضبوطات بلغت 8,530 طن أرز أبيض، و79 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 150,043 طن أرز شعير.

ضبط 3 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية

كما ضبطت الحملات قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 3,200 طن أعلاف حيوانية، وقضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 119,995 طن أعلاف حيوانية، و3 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، و514 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 6,600 طن دقيق أبيض وطن سلع ومواد غذائية متنوعة.

497 قضية في مجال مخالفات المخابز

وفي مجال مخالفات المخابز تم ضبط 497 قضية عبارة عن 9 قضايا دقيق بلدي مدعم و189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و115 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و184 قضية متنوعة أخرى، فضلا عن ضبط 17 قضية استيلاء على السلع المدعومة