«الداخلية» تكشف لغز «السيارة المجهولة».. صدمت دراجة نارية وقتلت شقيقين

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة أسفرت عن مصرع اثنين بدائرة القسم.

سيارة مجهولة

بالانتقال والفحص تبيّن أنّه حال سير دراجة نارية بدائرة القسم، قيادة أحد الأشخاص وشقيقه توفيا، وبرفقتهما صديقهما مصاب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم، اصطدمت بهم سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار، ما أسفر عن الوفيات والإصابات المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المتسببة في الحادث وتبيّن أنّها دون لوحات معدنية خلفية.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنّه أثناء سيره بالسيارة قيادته بمحل البلاغ اصطدم به مستقلي الدراجة النارية، وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيا لعدم حمله ثمة تراخيص، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.