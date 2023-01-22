«الداخلية» تضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة بالقاهرة

رصد وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة.

سرقة هاتف محمول من فتاة

بالفحص أمكن تحديد المجني عليها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وقررت أنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول ولاذا بالفرار، وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).

ضبط المتهم بالسرقة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة.