«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع حتى نهاية يناير

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حتى نهاية شهر يناير الجاري، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الاتفاق مع مسؤولي 5 من كيانات كبرى وموردين

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية، ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.