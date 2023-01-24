«الداخلية» تضبط عصابة سرقة السيارات بـ«السحب» في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بشأن محاولة شخصين سرقة سيارته بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وضبطت شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، حال سرقة إحدى السيارات بأسلوب السحب، باستخدام سيارة نقل قيادة أحدهما، حيث يعمل عليها سائقا.

وبسؤال المُبلغ مالك السيارة اتهمهما بسرقة السيارة ملكه من أمام منزله بدائرة القسم، ومشاهدته لهما أثناء سحبها، وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.