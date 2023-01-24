ضبط طالبين لتصويرهما امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في بني سويف 

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، ضبط طالبين بالصف الثالث الإعدادي، أثناء تصويرهما امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، خلال انعقاد الامتحان.

وأرسل طالب الامتحان عبر تقنية «واتس آب» إلى والدته المعلمة، والآخر إلى صديقه، وتم تحريز الهاتفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

تعليم بني سويف: تحريز الهاتفين وبهما المراسلات

وقال وكيل تعليم بني سويف، رصدنا قيام طالبين في الشهادة الإعدادية، بتصوير امتحان مادة العلوم من خلال الهواتف المحمولة، وجرى تحريز الهاتفين وبهما المحادثات والمراسلات.

حيث تم ضبط طالب بمدرسة كوم أبو راضي الإعدادية بإدارة الواسطى، وقيامه بتصوير الامتحان وإرساله لأحد أصدقائه بالثانوي العام، وآخر بلجنة بياض العرب التابعة لإدارة بني سويف، صور الامتحان وأرسله إلى والدته التي تعمل معلمة.

إحالة الطالبين للتحقيق بالشؤون القانونية

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى إحالة الطالبين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بكل حزم بشأن حالات الغش، خاصة مثل تلك الأعمال غير المقبولة التي تضر بمصلحة طلابنا، والمنظومة التعليمية

وانطلقت الامتحانات يوم الأربعاء الماضي بمادة اللغة العربية، وتختتم غدا الأربعاء، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام أكثر من 308 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.