وكيل «تعليم بني سويف» يحيل إدارة مدرسة للتحقيق بسبب التقصير في العمل

أحال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مجازاة إدارة إحدى المدارس وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ للتقصير في العمل وعدم انضباط العملية التعليمية وذلك بإدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف، في إطار خطة المديرية لمتابعة كافة المدارس بزيارات مفاجئة.

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف يرافقه نبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمة، اليوم الإثنين، عددا من مدارس الإدارة بينها مدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية ابويط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وكيل تعليم بني سويف يجري حوارا مع طلاب مدرسة اليعقوبي

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وكيل تعليم بني سويف يشدد على أهمية جذب الطلاب للمدارس

وأكد «عبد التواب»، ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مشيرا إلى أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

كما وجه وكيل التعليم بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول المشروعات القومية وحياة كريمة، إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع