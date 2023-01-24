جامعة الإسكندرية توصي بوجود مشرف تدريسي في البروتوكول البحثي مع المرضى

أكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الثلاثاء، بالتوصية بوجود مشرف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية في أي بروتوكول بحثي يتعامل مع المرضى، بكافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث في بيان له إلى أنه يتم أخذ الموافقة الأخلاقية من لجنة أخلاقيات كلية الطب جامعة الإسكندرية على أن يستثنى من ذلك كلية طب الأسنان والتمريض ومعهد البحوث الطبية والمعهد العالى للصحة العامة.

لجنة أخلاقيات كلية الطب بجامعة الإسكندرية تبدي الرأي في التوصية

وأوضح أشرف الغندور، أن لجنة أخلاقيات كلية الطب في جامعة الاسكندرية ستعمل على إبداء الرأي في تلك البروتوكولات الطبية الصادرة من الكليات المختلفة، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة لحالة المرضى الصحية، في إطار ما تتطلبه تلك الحالات الطبية المعروضة على اللجنة، وذلك من خلال تقديم المشورة الطبية الصحيحة.

موافقات جامعة الإسكندرية على مذكرات التفاهم

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة G.D'ANNUZIO UNIVERSITY OF CHIETI - PESCARA بإيطاليا، وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية لكلية الزراعة وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا.

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية كلية السياحة والفنادق، وجامعة دودوما بتنزانيا.

وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو لتعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية.