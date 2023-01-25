شروط التقديم لوظيفة مدير عام الإحصاء والتقارير بـ«التنمية المحلية»

حددت وزارة التنمية المحلية اشتراطات التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني داخل ديوان الوزارة، حيث باب التقديم مستمر حتى 8 فبراير المقبل، ومن المهام والصلاحيات الخاصة بالوظيفة المطلوبة، المشاركة فى وشع الخطة السنوية للإدارة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة،والاجتماع مع المرؤوسين بشكل دورى لتحديد الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال العام المقبل.

مهام الوظيفة

ومن مهام الوظيفة متابعة وتقييم أعمال الإدارة والعاملين والتأكد من انجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها وذلك من حيث الكفاءة والفعالية بما يضمن الالتزام بالانظمة واللوائح والسياسات المعتمدة فى الوزارة، علاوة على تقديم المقترحات بشأن الإجراءات ونظم العمل الخاصة والاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد .

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن من اهتمامات وظيفة مدير عام إدارة الإحصاء والتقارير العمل على جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة الوزارة وأعمالها وتجهيزها لإعدادها فى صورة رقمية، والعمل على أرشفة وتسجيل البيانات الكترونيا ومراجعتها والتأكد من صحته ودقتها، والإشراف على عملية التحليل العلمى لمحتوى الوثائق الالكترونية بكل أشكالها، وعمل ملخصات وأشكال ورسوم بيانية وعروض تسهل الإستفادة منها، مع تزويد متخذ القرار بالوزارة بالتقارير المطلوبة ،كما يتم استخراج وعرض التقارير الفنية من المنظومة الالكترونية الخاصة بالوزارة، والالتزام بالضوابط المرتبطة بالبيانات والمعلومات، والعمل على عرض المعلومات وفق ضوابط ودرجات السماح على الموقع الالكترونى للوزارة مع التحديث الدورى .

القيم المؤسسية فى الوظيفة

- الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

- الالتزام بكل سياسات واجراءات وأنظمة العمل

-الحفاظ على موارد الوزارة

- التركيز على النتائج وتحسين الأداء

- الألتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم

-خلق بيئة عمل جيدة

- تكوين صف ثان