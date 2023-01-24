مشايخ وعقلاء جنوب سيناء يهنئون الشرطة في عيدها الـ71

قدم مشايخ وعقلاء جنوب سيناء التهاني إلى القيادة السياسية ورجال الأمن، بمناسبة احتفالات الشرطة بعيدها 71.

عيد الشرطة المصرية

وقال الشيخ إبراهيم عطية أبو غريقان، شيخ قبيلة الحيوات، إن بدو سيناء دائما يضربون مثالا في التضحية والوفاء من أجل مصر، حيث قدموا شهداء في تحرير سيناء، موضحا أنهم يقفون خلف الشرطة والقيادة السياسية دائما.

تضحيات رجال الشرطة

وقدم «أبو غريقان» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، التهاني والتحية والشكر إلى رجال الشرطة على التضحيات المستمرة في جميع الميادين، قائلا إن معركة الشرطة في الإسماعيلية تعد نموذجا للتضحية من أجل العزة والكرامة.

وأشاد شيخ قبيلة الحيوات بدور أجهزة الأمن في جنوب سيناء، مقدما الشكر إلى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، على المجهودات التي تتم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في مدن المحافظة.