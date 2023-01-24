وزير الأوقاف عن ترقية الرئيس السيسي للمقدم طارق عبدالوهاب: لمسة وفاء

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بترقية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقدم طارق عبدالوهاب إلى درجة عقيد، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

لمسة وفاء من قائد حكيم

وكتب «جمعة»، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ترقية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقدم طارق عبدالوهاب إلى درجة عقيد في احتفالات الشرطة بعيدها لمسة وفاء من قائد حكيم تبرز أن الدولة المصرية تقدر عطاء أبنائها الشرفاء في كل المجالات».

وفقد المقدم طارق عبدالوهاب ذراعيه أثناء تفكيك عبوات ناسفة زرعتها عناصر الجماعة الإرهابية، ورغم ذلك ما زال حتى وقتنا هذا يؤدي الخدمة نحو الوطن، ويتلقى عمليات تأهيل حتى وقتنا هذا.

أشهر كلمات المقدم طارق عبدالوهاب

من أشهر كلمات المقدم طارق عبدالوهاب، تأكيده أنه مستعد لخدمة وطنه من جديد، «صحيح أنا فقدت إيدي لكني لم أفقد انتمائي لوطني، ولسه قلبي بينبض بحب بلدي ولسه لساني بيهتف تحيا مصر».