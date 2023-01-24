الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني بالأقصر.. «امتداد لطيبة القديمة»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة، في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.

المدينة المكتشفة امتداد لمدينة طيبة القديمة

وأرجع مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية الكشف إلى كونه يكشف حيث النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم، واصفا الموسم بأنه مبشرا للغاية، وأن البعثة ستستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة.

الأوانى الفخارية المستخدمة كأعشاش للحمام

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، أنه عثر داخل برجي الحمام المكتشفين عن العديد من الأواني الفخارية، التي كانت تستخدم كأعشاش للحمام، والتي أوضحت الدراسات الأولية أنه بدأ استخدامها بدءا من العصر الروماني.

وأشار إلى أنّ البعثة بدأت استكمال أعمال الحفائر هذا الموسم بمنطقة بيت أندراوس في سبتمبر 2022، وأنها عثرت خلال مواسم حفائرها السابقة عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.