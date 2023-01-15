«السياحة الثقافية»: 176 أسرة أوروبية تقضي الشتاء في الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ هناك نحو 176 أسرة من دول أوروبية فضلت قضاء جزءا من فصل الشتاء في الأقصر، بسبب الطقس السيئ الذس تشهده كثير من الدول الأوربية حاليا، وذلك استجابة للحملة الترويجية التي أطلقتها اللجنة، وهيئة تنشيط السياحة، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار «اتبع الشمس» التي انطلقت فعالياتها العام الماضي.

مدة الإقامة تتراوح بين أسبوعين لـ3 أشهر

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أنّ مدة إقامة تلك الأسر في الأقصر تتراوح بين أسبوعين حتى 3 أشهر، مشيرا إلى أنّ السياح ومعظمهم من إسبانيا وفرنسا، يقيمون حاليا بمنطقة البر الغربي في الأقصر، حيث جرى تجهيز شقق فندقية لهم، فضلا عن خطة طبية متميزة.

خطة لجذب 1000 أسرة الشتاء المقبل

وأشار إلى أنّ لجنة تسويق السياحة الثقافية تستهدف أن تصل أعداد الأسر الأوربية التى تقضى فصل الشتاء المقبل بالأقصر إلى 1000 أسرة، لافتا إلى أنّ اللجنة تسعى أيضا لتكون الأقصر قبلة لسياح أوربا خلال فصل الشتاء، بسبب اعتدال درجات الحرارة بها وامتلاكها جميع المقومات السياحية التي يحتاجها السائح في الدولة التي يزورها.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال الفترة الحالية جيدة للغاية، تصل إلى ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين بسبب إجازات منتصف العام الدراسي، وقدوم أعداد جيدة من المصريين لقضاء الإجازة بالأقصر وأسوان.

يذكر أنّ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، أطلقت في مارس الماضي حملة «اتبع الشمس» لجذب السياح الأجانب خاصة من كبار السن، لقضاء الشتاء في مصر.