«الأعلى للآثار»: اكتشافات جديدة في إسنا من عصور الرومان والبطالمة

هنأ الدكتور محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار، المصريين، بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد، موضحا أنّ هناك كشف أثري جديد بمدينة إسنا جنوب مدينة الأقصر بنحو 50 كيلو، وهي مدينة زاخرة بالآثار، خاصة التاريخية والإسلامية والفرعونية، وتتضمن هذه الآثار معبد «خنوم» الرائع الذي يتميز بالنقوش المتميزة والفريدة من نوعها ذات الوان زاهية جدًا.

تاريخ الملوك على جدران معبد «خنوم»

وأضاف عبدالبديع، في مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أنّ نقوش معبد «خنوم» الموجود في إسنا، تعد سجلا للملوك والأباطرة الرومان وملوك البطالمة عبر الزمان، إذ إنّ كل ملك بطلمي وكل إمبراطور روماني سجل اسمه والنقوش الخاصة به على معبد إسنا، والاكتشاف الجديد يعد امتداد جديد للمعبد من الجهة الغربية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار، أنّه جرى اكتشاف جزء من مقصورة من المعبد في العصر البطلمي، وحمامات رومانية من العصر الروماني، وتتميز بكبر مساحتها، وهي الفترة اللاحقة للعصر البطلمي، إضافة إلى العديد من الاكتشافات الحديثة التي تعود إلى عصور حديثة كعصر محمد علي وهي عبارة عن مصنع للسلاح، فضلًا عن حامية لصد هجمات الأعداء.