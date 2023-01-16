أمين الأعلى للآثار يعلن اكتشافا جديدا في منطقة دهشور

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كشفا أثريا جديدا في منطقة دهشور، يعود تاريخه إلى عصر الدولة القديمة، لافتا إلى أن المؤشرات تعود إلى مقبرة عظيمة لشخصية مهمة.

أطول بردية ترمم بالمتحف المصري

وأضاف خلال كلمته في حفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أن أطول بردية جرى اكتشافها في منطقة سقارة، ويبلغ طولها حوالي 16 مترا وبها نصوص من كتاب الموتى الفرعوني، باللغة الديموطيقية، وجرت تسميتها ببردية «وزيري».

وأشار إلى أنه يجرى العمل على ترميمها داخل المتحف المصري بالتحرير، موضحا أن كل الاكتشافات الأثرية المهمة تمت بأيادٍ مصرية، ونمتلك أكثر من 50 بعثة أثرية مصرية.

تكريم عدد كبير من الأثريين المصريين

وتحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين يوم 14 يناير من كل عام، لإحياء ذكرى أهم وأبرز الأثريين المصريين، وتحل فيه ذكري تعيين الدكتور مصطفي عامر كأول رئيس مصري لمصلحة الآثار في عام ١٩٥٣، وجرى تكريم عدد كبير من الأثريين في الاحتفالية من قبل الدكتور أحمد عيسى، كما احتفل قطاع المتاحف بهذا العيد.