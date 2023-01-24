تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث محمد محمود» لـ26 فبراير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود»، لـ26 فبراير للحكم.

التهم المنسوبة لمتهم بـ«أحداث محمد محمود»

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي وأمانة سر محمود شلبي وسامح شعبان.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، والسجن لمدة عام مع الشغل لمتهمة في القضية، لإدانتهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند في «أحداث شارع محمد محمود» في مايو عام 2013.