تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في قضية التجمهر بحدائق القبة إلى 13 يوليو

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة حدائق القبة، لجلسة 13 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وجاء في أوراق القضية، أن النيابة العامة وجهت خلال التحقيق مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.