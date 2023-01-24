وزير الزراعة: جميع إمكانيات القطاع مسخرة لخدمة ودعم العمل الأهلي التنموي

وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير الخطط و البرامج والمشروعات القومية.

مد جسور التعاون بين الجهات المعنية

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول، بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية والاهتمام بالمزارع المصري.

وقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف والدكتور السيد القصير وزير الزراعة ممثلاً وزارة الزراعة

وأكدت الدكتورة نهي طلعت، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف، بضرورة بذل قصارى الجهود لدعم المزارع المصري من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوي المزارع والزراعة المصرية، بما يحقق الإستثمار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوي من قدراتنا وإمكانياتنا.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس للتحالف في مؤتمره الاول تضمنت ضرورة الاهتمام بكلاً من المزارع والزراعة المصرية لما لها من أهمية خاصة للاقتصاد والدولة المصرية.

وأضافت أن التحالف الوطني في إطار جهوده لدعم الزراعة المصرية أطلق مبادرة ازرع، في شهر نوفمبر الماضي بهدف زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحسين مستوى الدخل لمئآت الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم بعد توفير تقاوي معتمدة عالية الجودة ، كما تسعى المبادرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين علي مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

دعم وتنمية المزارع المصري

وأوضحت أن بروتكول التعاون يستهدف تنسيق كل الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي لمصر ودعم وتنمية المزارع المصري وبصفة خاصة صغار المزارعين كما يتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم دور التحالف فى المشاركة في المشروعات والفاعليات المختلفة التى تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة وإستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة المبادرة، والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي للمزارعين وذلك في إطار العديد من المجالات، وإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة الخاصة بالتحالف بكافة المحافظات.

بينما قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة حيث يشمل التعاون مع التحالف الوطني كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعي لدى المجتمع المدني.

إشادة بكيانات التحالف الوطني

وأشاد القصير بتجمع كيانات التحالف الوطني تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون ستشمل التنمية الريفية وتحسين السلالات وتحديث نظم الرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأضاف أن الوزارة ترحب دائمًا بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا أن جميع إمكانيات الوزارة مسخرة لخدمة و دعم العمل الأهلي التنموي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتحالف لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي الاتفاق عليها.

وأكد أن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وأن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، وكذلك المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس السيسي مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.