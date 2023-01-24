عبور أكبر مكتبة عائمة في العالم بقناة السويس متجهة إلى الأردن

عبرت السفينة لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم اليوم الثلاثاء، من المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن لاستكمال رحلتها في المنطقة العربية.

وأناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الربان هيثم رجب مرشد بالهيئة للصعود على متن السفينة «لوجوس هوب»، والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة ضمن بروتوكولات التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة.

ربيع: القناة شهدت طفرة كبيرة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور كافة أنواع سفن الأسطول العالمي، بما يطرح فرص واعدة لنمو أنشطة الموانئ المصرية الموجودة بالمنطقة ويعزز من جهود الدولة، مشيرا إلي أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة نحو تطوير خدماتها الملاحية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية أكدت استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة للحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

من جانبه، أعرب السيد إدوارد المدير العام للمكتبة العائمة لوجوس هوب عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد، لافتا إلى أنها قد تكون المرة السابعة في تاريخ السفن التابعة للمنظمة GBA SHIPS لعبور قناة السويس.

وشهدت حركة الملاحة أمس الإثنين، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 مليون طن، فيما تعبر القناة، اليوم الثلاثاء، 69 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن.

السفينة تضم 5 آلاف كتاب

ويبلغ طول السفينة 132.5 متر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.

وتعد المكتبة العائمة هى الأكبر من نوعها، وتتكون من ٩ طوابق وتحمل على متنها أكثر من ٥٠٠٠ كتاب في كافة المجالات تشمل كتب علمية وثقافية وقصص للأطفال وغيرها.