محافظ بورسعيد يوجه بإعداد كشف لتوفير الموارد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني و مديرية الأوقاف بإعداد كشوفات خاصة بالبيانات والأسماء للأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وبيان الحالة الاجتماعية لهم، مشددا على البدء في توزيع المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك، مؤكدا متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف.

المحافظ يتابع ملفات التضامن

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات داخل مديرية التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها جهود المديرية في التواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية الأوقاف ببورسعيد.

تعاون مؤسسات المجتمع المدني

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، مستجدات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الأوقاف في عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، وأعمال تحديث بيانات المواطنين والتواصل السريع معهم، مؤكدا على أهمية التعاون المتواصل بين مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود.