السينمات تستقبل «اتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت غدا

قررت الجهة المنتجة لفيلم اتنين للإيجار؛ للمخرج شادي علي، طرحه بدور العرض السينمائي، غداً الأربعاء، وذلك بعد انتهاء أعمال المونتاج والمكساج خلال الفترة الماضية.

ووفقا لبيان صادر من الجهة المنتجة، تقرر إقامة عرض خاص للفيلم بالمملكة العربية السعودية الخميس المقبل، بحضور بطلي الفيلم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وذلك بالتزامن مع انطلاق عرضه بالمملكة.

اتنين للإيجار.. فيلم كوميدي

وينتمي فيلم اتنين للإيجار لنوعية الأعمال الكوميدية التي تستهدف كل بيت مصري، وجرى تصوير أحداث الفيلم بمدينة الغردقة وعدد من الأماكن في محافظة القاهرة؛ أبرزها منطقة السادس من أكتوبر.

ظهور خاص لـ رانيا يوسف ودياب في الفيلم

ويشهد الفيلم ظهورا خاصا للفنانة رانيا يوسف والفنان دياب، وذلك بعد تحمسهما للتجربة حينما تلقا عرضا للمشاركة فيها، فيما يشارك في بطولة الفيلم كل من ناهد السباعي، محمد لطفي، ميريهان حسين، ثراء جبيل، إيمان السيد، سلوي محمد علي، ليلي عز العرب عارفه عبدالرسول، سامي مغاوري، إيناس مكي، وناجي سعد، وهو من تأليف أسماء غازي.