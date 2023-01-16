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الفنان محمد ثروت: انتظروا فيلم «اتنين للإيجار» بدور السينمات قريبا

كتب:

ياسمين محمود
09:03 م | الإثنين 16 يناير 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

كشف الفنان محمد ثروت، عن دوره في فيلم «اتنين للإيجار»،  والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام. 

 

ونشر محمد ثروت بوستر جديد، يجمعه بـ بيومي فؤاد، وعلق: «استنوا عادل صفيحة قريبا في فيلم اتنين للإيجار بجميع دور العرض».

أبطال فيلم «اتنين للإيجار»

الفيلم بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ويشارك معهم عدد كبير من ضيوف الشرف،منهم رانيا يوسف  وناهد السباعي وثراء جبيل، ميريهان حسين، والتي تقدم خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس» وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي. 

ومن جهة أخرى، يجسد محمد ثروت خلال الفيلم دور شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومي فؤاد، وتخلل علاقة الصداقة العديد من المواقف الكوميدية التي تصادفهم.

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