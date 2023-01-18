تفاصيل شخصية محمد ثروت في فيلم اتنين للإيجار قبل طرحه بالسينمات

يترقب قطاع كبير من الجمهور، مشاهدة فيلم «اتنين للإيجار» في دور العرض، حيث سيُطرح بصالات السينما اعتبارًا من يوم 25 يناير الجاري، ضمن موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

محمد ثروت يجسد شخصية «عادل صفيحة»

ويُجسد محمد ثروت، خلال الأحداث شخصية «عادل صفيحة» الذي تجمعه العديد من المواقف الكوميدية مع الفنان بيومي فؤاد، الذي يُشاركه بطولة الفيلم.

ويضم فيلم «اتنين للإيجار»، عددًا من ضيوف الشرف، وهم: رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

كما تُقدم ميريهان حسين، أغنية شعبية داخل فيلم «اتنين للإيجار»، تحمل اسم «كلمتين وبس»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان.

ميريهان حسين تُقدم أغنية شعبية

ومن المقرر، أن تستقبل دور العرض فيلم «أخي فوق الشجرة» اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ليدخل في منافسة مع محمد هنيدي، الذي يشارك بفيلم «نبيل الجميل» وكريم محمود عبد العزيز بفيلم «شلبي».

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.