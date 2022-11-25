ميرهان حسين تروج لفيلم «اتنين للإيجار» بأغنيتها «كلمتين وبس»

روّجت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتها الدعائية لفيلم «اتنين للإيجار» والتي تحمل اسم «كلمتين وبس».

ميرهان حسين: فيلم «اتنين للإيجار» قريبًا في جميع دور العرض

ونشرت ميرهان حسين الأغنية وعلقت عليها قائلة: فيلم «اتنين للإيجار» قريبًا في جميع دور العرض في مصر والدول العربية شوفوا واسمعوا أغنيتي كلمتين وبس كاملة على يوتيوب.

وأغنية «كلمتين وبس» تعاونت فيها الفنانة ميرهان حسين مع الشاعر سامح الكومي وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي وهندسة صوتية محمد جودة وتم تقديمها على طريقة الفيديو كليب بعدد من مشاهد الفيلم.

فيلم «اتنين للإيجار»

فيلم «اتنين للإيجار» بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت ويضم الفيلم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم رانيا يوسف وناهد السباعي وثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ظهور الفنانة ميرهان حسين من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي.