إصابة شقيقين إثر مشاجرة بينهما في شبراخيت بالبحيرة

أصيب شقيقان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وذلك لخلافات الجيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

مشاجرة بين شقيقين في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر.

أسماء مصابي المشاجرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة «عبد الله. خ. ب»،31 سنة، مقيم شبراخيت، بجرح قطعي بفروة الرأس وجرح طعني بالبطن وجرح رضي بالجبهة، و«حسين. خ. ب»، 32 سنة، مقيم شبراخيت، مصاب بجرح رضي بالأذن وجرح قطعي بالفخذ الأيسر، وجار عمل اللازم مع الحالات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.