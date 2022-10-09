أخ يقتل شقيقه في البحيرة إثر مشاجرة على الميراث

لقى عامل مصرعه على يد شقيقه بقرية كنج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر طعنه عدة طعنات جراء وقوع مشاجرة بينهما، بسبب خلافات علي الميراث.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب يدعى «أيمن فتحى النجار»، 42 عام، يعمل حدادًا، ومقيم في قرية كينج عثمان ، وأودعت الجثة مشرحة مستشفي كفر الدوار.

خلاف على الميراث

وأشارت التحريات الأولية إلى أنّ سبب القتل خلافات بين المجني عليه وشقيقه، إذ طعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

ومن جانبه، قال محمد الفقي، محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تتراوح بين 10 و15 عام كونها مشاجرة، انتهت بقتل أحدهما، وفقًا لملابسات وحيثيات الواقعة.