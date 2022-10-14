إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في البحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع مشاجرة

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وصول المستشفى المركزي 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ادعاء وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات فيما بينهم، وجاري تقديم لهم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما «عبد اللطيف وعبد الغني»، بسبب خلافات أسرية، أسفرت عن إصابة كل من، «فايز مسعود عبد اللطيف 43 عاما، بكسر بالذراع الأيمن، «إسلام سالم عبد الغني 35 عاما، مصاب بكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفرج عبد اللطيف عبد الجواد 45 عاما، مصاب بكدمة شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد العزيز مسعود عبد العزيز 35 عاما، مصاب بجرح بالرأس، ومنير ناصر مسعود عبد اللطيف 45 عاما، مصاب بكسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج».

جاري تقديم الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى أبوالمطامير المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.