مصرع شاب على يد والده جراء مشاجرة بينهما في البحيرة

لقي قبل قليل، شاب مصرعه بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن، خلال مشاجرة مع والده.

مصرع شاب على يد والده في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد مصرع شاب على يد والده في قرية معنيا التابعة لدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

خلافات تؤدي إلى مصرع شاب في البحيرة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى باسم عسران خالد عسران، 23 سنة، مقيم معنيا بمركز إيتاي البارود، إثر مشاجرة مع والده جراء خلافات بينهما، وتم وضع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

ومن جانبه قال محمد الفقي محام بالجنايات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى 15 سنة إذا كان الخلاف مشاجرة أدت إلى وفاة أحدهما، وفي حالة القتل عمدا تصل العقوبة المتوقعة إلى الإعدام.