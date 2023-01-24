«القومي للترجمة» يشارك بـ1100 عنوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بقائمة تضم أكثر من 1100 عنوانًا متنوعًا ما بين المعارف العامة، والفلسفة، وعلم النفس، والديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات، والعلوم البحتة، والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والفنون، والآداب والجغرافيا والتاريخ والآثار والتراجم، ويقدم المركز خصم 25% على جميع الإصدارات المشاركة بالمعرض، و50% على إصدارات الأطفال.

خصم بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة

وذكر المركز في بيان له، قبل قليل، أنّ الخصم موجود بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة طوال فترة المعرض، لافتا إلى أن المركز خلال هذا العام يشارك بمجموعة كبيرة من الاصدارات الحديثة، التي تطرح للبيع لأول مرة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب نذكر منها، «التدين و الحراك في مصر:خواطر حول التأطير و الدوافع و التناقض و الرغبة » من تأليف ليزلي روبن لويس ومن ترجمة فدوى كمال عبد الرحمن، «الاستشراق الطليعي: الاّخر الشرقي في أدب رحلات القرن العشرين سردًا وشعرًا» من تأليف ديفيد ليهاري سويت ومن ترجمة علي الغفاري، الجزء الرابع والخامس من القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسي من ترجمة رضوى إبراهيم و سهير محمد سالم ، «المواد الحيوية :المبادئ و التطبيقات العملية » من ترجمة عاطف يوسف محمود، «المدير الفعال» من تأليف بيتر دراكر ومن ترجمة أحمد محمود، الطبعة الجديدة من «موسوعة علم الاجتماع» من مراجعة و تقديم محمد الجوهري، «بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي641-1517م» من تأليف مارك سوانسون ومن ترجمة مجدي جرجس.

ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية «بستان الأرواح الضائعة» تأليف نديفا محمد وترجمة سمير محفوظ بشير، «أخلاق الحداثة» تأليف تشارلز لامور وترجمة مايكل مدحت يوسف.

أبرز العناوين المشاركة في معرض الكتاب

أما الطبعة العربية يشارك المركز بكل من «المياه و السلام والحرب: مجابهة أزمة المياه العالمية» تأليف براهما تشيلاني وترجمة حمدي أبو كيلة، «المشاعر السياسية :لماذا الحب مهم لتحقيق العدالة» تأليف مارثا نوسباوم وترجمة على الغفاري، «جغرافيات مختلفة: كرسي الإسكندرية و التابعون والاغتراب الحداثي من تأليف جوشوا تي جورجي ومن ترجمة جرجس يوسف، «المباحث العلمية البينية » ترجمة محمد عناني، «فلسفة العمل :ماركس ولوكاتش ومدرسة فرانكفورت» من تأليف أندرو فينييرج وترجمة كرم أبو سحلى، «مغامرة المنهج» تأليف إدجار موران وترجمة أيمن عبد الهادي، «مفاتيح المستقبل :لنعيد معًا إبتكار المجتمع والاقتصاد والعلم» تأليف جان ستون وترجمة محمد سيف، «بول ريكور» ترجمة على الغفاري ومن تأليف كارل سيمز.