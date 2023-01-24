الكاتب الصحفي أكرم القصاص يتقدم مشيعي جثمان الزميل علام عبدالغفار بالفيوم (صور)

شيّع أهالي محافظة الفيوم وعدد كبير من الصحفيين، يتقدمهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير مؤسسة اليوم السابع، جثمان الكاتب الصحفي علام عبد الغفار، نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، عصر اليوم الثلاثاء، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بعزبة زكريا التابعة للوحدة المحلية بدفنو بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وتقدّم المشيعين الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، والكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وعدد كبير من صحفيي اليوم السابع.

القصاص يستقبل واجب العزاء

وتلقى الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير مؤسسة اليوم السابع، والكاتب الصحفي دندراوي الهواري، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رؤوساء التحرير التنفيذين بالمؤسسة، واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل.

حضور إعلامي واسع بالجنازة

وكان من بين الحضور كل من الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، نائب رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عمرو جاد، مدير التحرير التنفيذي بالمؤسسة، والكاتب الصحفي محمد طنطاوي مدير التحرير باليوم السابع، والكاتب الصحفي إبراهيم أحمد، والكاتب الصحفي وائل السمري، رئيسا التحرير التنفيذيين، والكاتبة الصحفية سهام الباشا، مدير التحرير، والكاتبة الصحفية رباب الجالي، مدير مكتب اليوم السابع بالفيوم، والكاتب الصحفي إحسان السيد، رئيس تحرير موقع برلماني، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الزميل الراحل

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل الراحل علام عبد الغفار، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الأعلى للإعلام ينعي علام

على جانب آخر، نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى رأسه الكاتب الصحفي كرم جبر، علام عبدالغفار، مقدما خالص العزاء لأسرته وزملائه في اليوم السابع، وداعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

توفي فجرًا بعد صراع مع المرض

وكانت أسرة الزميل الراحل علاّم عبد الغفار، قد أعلنت وفاته فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، ومكث على إثره في مستشفى عين شمس التخصصي.

عمل في اليوم السابع 14 سنة

وبدأ الزميل الراحل العمل في مؤسسة اليوم السابع قبل 14 عامًا، حيث التحق بقسم الأخبار وكان يغطي محافظة الجيزة، ثم تدرج في العديد من المناصب بسبب تميزه في عمله، وقيامه بتقديم عدة تحقيقات صحفية بارزة، وتم ترقيته لمنصب رئيس قسم المحافظات، ثم نائبا لمدير التحرير.