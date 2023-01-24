«الداخلية» تطلق قوافل طبية وإنسانية في مصر القديمة احتفالا بعيد الشرطة

توجه وزارة الداخلية، قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمنطقة الخيالة الفسطاط في مصر القديمة بالقاهرة؛ تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71، واستمرارا للدور المجتمعي بجميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

توزيع عدد من المساعدات العينية

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي بالمجان، وكذا قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية – أغطية شتوية» على المواطنين بمنطقة الخيالة الفسطاط بمصر القديمة بمحافظة القاهرة.

التواصل المجتمعي مع المواطنين

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات لا سيما بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة؛ تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.