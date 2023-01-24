«الداخلية»: ضبط 31 تاجر سلاح ومخدرات في حملة أمنية بأسيوط

نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط (27) قطعة سلاح ناري عبارة عن (10 بنادق آلية - 9 بنادق خرطوش- 8 فرود محلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط (6) قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (432) حكما قضائيا متنوعا.