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غدا.. «الداخلية» تعفي 3 فئات من رسوم صحف الحالة الجنائية

كتب:

مريم جاد
02:31 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
شعار عيد الشرطة 71

شعار عيد الشرطة 71

أعلنت وزارة الداخلية إعفاء المواطنين من بعض الفئات، وهم: «ذوي الهمم، كبار السن الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما والحالات المرضية والإنسانية» من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

جاء في ضوء احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، إذ وافق محمود توفيق وزير الداخلية على بعض الإجراءات تزامنًا مع هذه المناسبة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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بقلم مريم جاد