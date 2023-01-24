غدا.. «الداخلية» تعفي 3 فئات من رسوم صحف الحالة الجنائية

أعلنت وزارة الداخلية إعفاء المواطنين من بعض الفئات، وهم: «ذوي الهمم، كبار السن الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما والحالات المرضية والإنسانية» من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

جاء في ضوء احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، إذ وافق محمود توفيق وزير الداخلية على بعض الإجراءات تزامنًا مع هذه المناسبة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.