الداخلية: 338 قضية مخدرات في 24 ساعة.. أبرزها «حشيش وبانجو»

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملة خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (76 قطعة سلاح ناري بحوزة 73 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(13) بندقية آلية.

(11) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(50) فرد محلى.

(223) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52292) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(185) حكم جناية.

(17515) حكم حبس جزئى.

(3088) حكم حبس مستأنف.

(24919) حكم غرامة.

(6585) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (11) متهما، ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

ضبط (338) قضية مواد مخدرة

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (338) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (373) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,384كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,383كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (13 كيلو جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,438 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,047 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (305 جرامات).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (60 جراما).

عدد (12689) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهما.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (16) متهما.

ضبط (257) دراجة نارية مخالفة.

ضبط (21622) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.