بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايات الأولى من مسلسل في كل أسبوع حكاية ينتظر الجمهور عرض الحكاية الجديدة، لذا ينتظر الكثيرون مواعيد عرض حكاية مهلة أخيرة على قناة cbc.

والحكاية الجديدة من حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية، وسيتم عرضها ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير، لذا يسعى الجمهور لمعرفة مواعيد عرض حكاية مهلة أخيرة على قناة cbc.

مواعيد عرض حكاية مهلة أخيرة على قناة cbc

وستُعرض حلقات حكاية مهلة أخيرة يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة cbc، وستتضمن الحكاية 5 حلقات متتالية.

يذكر أنّ حكاية مهلة أخيرة يقوم ببطولتها الفنانة داليا مصطفى والفنان نور محمود، ويشارك معهم عزت زين، وناهد رشدي ولبنى ونس، وأشرف طلبة، وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

عرض حكاية الزيارة

والحكاية التي تعرض، خلال الأسبوع الجاري، تحمل اسم الزيارة، يُقدم بطولتها محمد جمعه ونهى عابدين وعدد أخر من الفنانين .