مواعيد عرض حكاية «مهلة أخيرة» على قناة cbc

ينطلق عرض الحكاية الخامسة من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، التي تحمل اسم «مهلة أخيرة»، في الثامنة مساء السبت المقبل على قناة cbc.

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

أحداث حكاية مهلة أخيرة

تدور أحداث حكاية مهلة أخيرة حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل من خلال شخصية «دنيا» التي تشارك زوجها «حسن» في سوبر ماركت كبير بالمعادي، ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان ثم الطلاق بعدها.

تفاصيل حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية

يذكر أن مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، ما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة.

ولا يخلو المسلسل من الجانب الكوميدي والرومانسي، ويحقق الكثير من التنوع الذي يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

يعرض المسلسل في الثامنة مساء على قناة cbc العامة، والحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.