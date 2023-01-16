داليا مصطفى ونور محمود بطلا «مهلة أخيرة» خامس حكايات «في كل أسبوع حكاية»

أعلنت شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم، انطلاق تصوير حكاية «مهلة أخيرة» خامس حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» الذي يتم عرضه حاليًا على قناتي CBC وCBC دراما ومنصة watch it الرقمية، وهي من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

ثالث حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية

وانطلق أول أمس السبت، عرض «فيه أمل» ثالث حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» على قناة cbc حيت تعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، والحكاية بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

تاكسي وروليت

وعرضت قناة Cbc على مدار الأسبوعين الماضيين حكايتين من المسلسل، الأولى بعنوام «تاكسي» بطولة دياب، آيتن عامر، محمد علي رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمي، عايدة فهمي، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، إنجي شرف دعاء حكم والحكايتين من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.