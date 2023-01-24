نضال الشافعي يكشف كواليس «حكاية روليت» بعد تحقيقه نجاحا

حقق الثنائي نضال الشافعي ونجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال حكاية روليت التي قدماها سويا وهي إحدى حكايات مسلسل في كل أسبوع حكاية الذي يتم بثه عبر شاشة قناة cbc.

وعن حكاية روليت قال الفنان نضال الشافعي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا سعيد بالنجاح اللى حققه المسلسل وردود الفعل اللى وصلتلى من الناس ومن الشارع والسوشيال ميديا واهتمام الصحافة والنقاد بحكاية روليت».

نضال الشافعي يتحدث عن نجاح حكاية روليت

وتابع الفنان نضال الشافعي بأن هذا النجاح كان توفيق من الله سبحانه وتعالى ومن ثم اجتهاد من العناصر المتواجدة في العمل ابتداء من الورق للكاتب مصطفى جمال هاشم وكذلك الإخراج لمعتز حسام والمنتجة المميزة مها سليم بقوتها وإبداعها وحسها الفني العالى وفريق الإنتاج بالكامل، بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل وعلى رأسهم المبدعة نجلاء بدر التى سعدت بالعمل معها.

وأضاف الشافعي قائلا «بصراحة كلنا تعبنا وبذلنا مجهودا كبيرا وصدقنا الموضوع اللى بنقدمه مستقليناش أبدا بفكرة إنهم خمس حلقات كنا بنشتغل كل حلقة ونديها حقها وكأنها فيلم سينمائي كامل».