قناة الحياة تستعرض تطوير مركز شباب منسافيس ضمن مبادرة حياة كريمة

عرضت فضائية «الحياة» فيديو عن جهود مبادرة حياة كريمة؛ لتطوير مركز شباب منسافيس حيث يمارس شباب قرية منسافيس الآن الأنشطة الرياضية والفنية ومراكز الشباب بعد تطويرها وتجديدها ضمن جهود مباردة حياة كريمة.

يضم ملعب لكرة القدم ومبنى بارتفاع 3 طوابق

ومركز شباب قرية منسافيس يوجد في قرية تابعة للوحدة المحلية لقرية أبيوها بمركز ابوقرقاص ومقام على مساحة 2500 متر مربع، ويضم ملعب لكرة القدم ومبنى بارتفاع 3 طوابق يوجد به مكاتب إدارية ومكتبة وصالة ألعاب رياضية وصالة اجتماعية، ويخدم مركز الشباب 27 ألف نسمة بقرية منسافيس وعزبتي ألياس وأبوغربر.

مركز الشباب كان يحتاج لصيانة نظرًا لتهالكه

وأكد معتصم صفوت منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية منسافيس، أن مركز الشباب كان يحتاج لصيانة نظرًا لتهالكه، لافتًا إلى أنه تم تجديد الملعب وتغيره من ملعب ترابي لملعب بالنجيلة الصناعية وعمل كل البنية التحتية التي يحتاجها المركز.

وقال وليد صابر مشرف بمركز شباب منسافيس، إن المركز يحتوي على ملعب وصالة ألعاب وقاعة مناسبات، ويخدم قرابة 30 ألف مواطن في كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية.