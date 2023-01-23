مصطفى بدرة لقناة الحياة: عيد الشرطة في قلوب المصريين ولن ننسى تضحياتهم

هنأ الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ تمويل والاستثمار وخبير اقتصادي، الشرطة بعيدها، موضحًا: «عيدكم مسجل في قلوبنا وتضحياتكم لن ينساها الشعب».

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الأحداث الاقتصادية محل نظر جميع أنحاء العالم، حيث يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي المثقفين والإعلاميين والصحفيين شرح ما يحدث في العالم للمصريين من أجل مراجعة الموضوعات الاقتصادية والتقارير العالمية.

تأثير جائحة كورونا على العالم

وتابع: «منذ سنتين فقط، تسببت جائحة كورونا كل دول العالم، ولم يكن هناك تجارة وكان هناك أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد، أي أنّ كثير من السلع والمواد الأولية توقفت جراء جائحة كورونا، وحدث ارتفاع كبير جدا في مستويات حركة النقل على مستوى الأسعار، وكان الشغل الشاغل هو الحفاظ على صحة الشعوب، وبدأت السياحة تقل إلى مستويات متدنية».

تخوف عالمي

وأوضح، أن الناس عانت من تخوف على مستوى الاقتصاديات العالمية، فحدثت أزمات في أسعار السلع، ثم لحقت بنا أزمة روسيا وأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، لأن التخوف من الحروب يؤدي إلى رفع الأسعار.